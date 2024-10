Guerre au Proche-Orient : nouvelles frappes israéliennes au Liban et à Gaza

Dans la soirée du 6 octobre, l'armée israélienne a bombardé un quartier important pour le Hezbollah. À Gaza, Tsahal a mené une opération pour empêcher le Hamas de se rétablir dans la zone de Jabaliya.

À Beyrouth, Israël frappe encore. Dans la soirée du dimanche 6 octobre, deux nouveaux raids aériens ont été menés et une explosion a retenti dans l'un des quartiers fiefs du Hezbollah. Une heure auparavant, l'armée israélienne avait appelé les civils à évacuer la zone. Encore un bombardement, après des dizaines de frappes dans la journée. Dans l’après-midi, à la frontière, Benjamin Nétanyahou encourageait ses troupes : "Il y a un an, nous avons subi un coup terrible. Au cours des 12 derniers mois, nous avons changé la réalité d'un extrême à l'autre. Le monde entier s’émerveille des coups que vous portez à nos ennemis".

Une policière israélienne tuée

Des soldats israéliens se sont rendus dans la bande de Gaza pour encercler la zone de Jabaliya et empêcher le Hamas de reconstituer ses forces, au désarroi des civils palestiniens. Dimanche soir, Tsahal affirmait que la branche armée du Hamas avait été vaincue, mais que la guerre n'est pas terminée. Quelques heures auparavant, Israël a été de nouveau visé par une attaque sur son sol. À Beersheva, un homme a ouvert le feu et poignardé des civils avant d'être neutralisé. Une dizaine de personnes ont été blessées et une policière de 25 ans a été tuée. Un an après le 7-Octobre, l'armée israélienne est en alerte maximale.

