Guerre au Proche-Orient : nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu à Gaza

Le projet de texte exigeait "un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties" et "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages".

Nouvelle opposition de Washington. Les Etats-Unis ont empêché, mercredi 20 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu "immédiat, inconditionnel et permanent" à Gaza, un nouveau veto en soutien à leur allié israélien. Le projet de texte préparé par les 10 membres élus du Conseil, et consulté par l'AFP, exigeait "un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties" et "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages".

"Nous avons été très clairs pendant toutes les négociations que nous ne pouvions pas soutenir un cessez-le-feu inconditionnel qui ne permette pas la libération des otages", a justifié après le vote l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood, estimant que le Conseil aurait, par cette résolution, envoyé au Hamas "le message dangereux qu'il n'y a pas besoin de revenir à la table des négociations".

Le projet de résolution, qui a recueilli 14 voix pour et une contre, avait provoqué par avance la colère d'Israël. Ce texte "n'est qu'une trahison", a dénoncé l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon juste avant le vote, comptant sur Washington pour bloquer une adoption qui signifierait pour lui un "abandon" des otages.