Guerre au Proche-Orient : malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes contre le Hezbollah au sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban, samedi 30 novembre. Elle évoque dans un communiqué quatre frappes, dont une visant "une installation du Hezbollah avec des lance-roquettes dans la région de Saïda", la grande ville du sud du Liban qui est située à une trentaine de kilomètres du fleuve Litani au nord duquel le mouvement islamiste doit se replier en vertu de l'accord de cessez-le-feu.

L'armée israélienne dit avoir par ailleurs ciblé "un véhicule militaire opérant près d'un site de fabrication de roquettes du Hezbollah". L'agence de presse officielle libanaise (ANI) avait fait état d'une "frappe de drone sur une voiture" dans le district de Tyr, dans le sud du pays, ainsi que d'un tir d'obus sur Khiam, un village frontalier, et de tirs d'artillerie intermittents à la périphérie du village de Shaqra.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi au Liban, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement armé libanais soutenu par l'Iran. Mais dès jeudi, l'armée libanaise a accusé Israël d'avoir "violé à plusieurs reprises l'accord" de cessez-le-feu.