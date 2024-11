Guerre au Proche-Orient : les frappes israéliennes se poursuivent au Liban

De nouvelles frappes israéliennes ont été enregistrées au Liban. Dans la banlieue sud de Beyrouth, un mort et 15 blessés sont à déplorer ce samedi 2 novembre.

Une nouvelle frappe israélienne a eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, un des fiefs du Hezbollah. Le bilan provisoire du ministère de la Santé libanais fait état d'un mort et de 15 blessés. Plus tôt dans la journée, les Israéliens ont visé un poste frontière situé entre le Liban et la Syrie, qui constitue un passage crucial pour les réfugiés. « Nous avons fui nos maisons, ils ont frappé Baalbek hier, la frappe a touché 7 personnes qui ont été tuées », se désole une réfugiée.

La ville de Baalbek également frappée

Dans la ville de Baalbek, connue pour ses vestiges de structures de l’époque romaine, des bombardements ont eu lieu vendredi 1er novembre sur plusieurs localités. Plus de 60 personnes ont été tuées, et plus de la moitié des habitants ont fui la ville. « Les ordres de déplacement incessants et les frappes aériennes ont considérablement augmenté les déplacements », ont alerté les Nations unies. Les multiples frappes aériennes à proximité de sites du patrimoine mondial de l’humanité scandalisent les chercheurs et les archéologues.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.