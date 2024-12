Guerre au Proche-Orient : le Liban accuse Israël de "violation flagrante" de l'accord de cessez-le-feu, l'Etat hébreu dément

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, allié du Hezbollah, a accusé Israël, lundi 2 décembre, de "violation flagrante" du cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien, à "au moins 54 reprises", après que des frappes israéliennes ont visé un poste de l'armée et un village frontalier. Il a appelé le comité chargé de superviser la trêve, qui comprend les Etats-Unis et la France, "à entamer urgemment son action et contraindre Israël à arrêter ses violations et se retirer" du territoire libanais.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a insisté lundi auprès de son homologue israélien Gideon Saar sur "la nécessité que toutes les parties respectent le cessez-le-feu au Liban", selon un communiqué de son ministère. De son côté, Gideon Saar a rejeté ces accusations. "Nous entendons dire qu'Israël viole l'accord de cessez-le-feu au Liban" entré en vigueur le 27 novembre. "Au contraire, Israël le fait respecter", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Plusieurs frappes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu

Le territoire libanais a été bombardé plusieurs fois par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hezbollah, qui a revendiqué une attaque sur une position militaire israélienne sur "les collines occupées de Kfar Chouba", que le Liban affirme faire partie de son territoire. Lundi, un drone israélien a visé un poste de l'armée libanaise dans le Hermel, une région de la plaine de la Bekaa dans l'est du Liban, très éloignée de la frontière avec Israël, faisant un blessé parmi les militaires, selon l'armée.

Un homme a par ailleurs été tué par une frappe de drone israélien sur le village de Marjeyoun, proche de la frontière, dans le sud du Liban, a déclaré le ministère de la Santé libanais. L'agence nationale d'information ANI a précisé que l'homme circulait à moto. L'armée israélienne a affirmé avoir "visé des véhicules militaires qui opéraient dans la zone d'un site de fabrication de missiles du Hezbollah dans la Bekaa".

Elle a ajouté avoir "frappé des sites d'infrastructures terroristes utilisés pour la contrebande d'armes près de la frontière syro-libanaise dans la région de Hermel", et déclaré "enquêter" sur les circonstances dans lesquelles le soldat libanais a été blessé. Elle a également affirmé avoir mené "plusieurs frappes en réponse aux terroristes du Hezbollah dans la région du sud du Liban".