Guerre au Proche-Orient : le guide suprême iranien affirme qu'Israël "n'en a plus pour longtemps"

Le guide suprême iranien a pris la parole. L'ayatollah Ali Khamenei, un fusil à côté de lui, a déclaré vendredi 4 octobre que l'attaque de missiles iranienne mardi contre Israël était "totalement légitime", lors d'un discours devant des milliers de personnes à Téhéran. Israël "n'en a plus pour longtemps", a ajouté le guide suprême, avant de faire une mise en garde : les alliés de l'Iran, principalement le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, "ne reculeront pas" face à l'Etat hébreu. Et ce, "malgré les martyrs", a-t-il ajouté en référence à l'assassinat d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué le 27 septembre dans un raid israélien près de Beyrouth, et à celui d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, tué le 31 juillet dans une attaque à Téhéran imputée à Israël.

Disant riposter à ces deux assassinats, l'Iran a tiré mardi près de 200 missiles vers Israël. Cette attaque a entraîné des menaces croisées de représailles entre Israël et l'Iran, faisant encore craindre une escalade dans ce conflit qui s'est ravivé au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas sur le territoire israélien, le 7 octobre.

Le Hezbollah rend "un service vital à toute la région", selon Ali Khamenei

Depuis mi-septembre, Israël a déplacé l'essentiel de ses opérations vers le front nord, au Liban, après avoir affaibli le Hamas dans la bande de Gaza lors d'une offensive dévastatrice toujours en cours. Israël ne "peut pas nuire gravement" au Hezbollah et au Hamas, a encore estimé le guide suprême d'Iran, considérant que le combat du Hezbollah rendait un "service vital à toute la région".

Revenant sur les attentats du 7 octobre, l'ayatollah Khamenei, qui ne reconnaît pas l'existence de l'Etat d'Israël, a qualifié l'attaque du Hamas de "logique et légitime".