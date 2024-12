Guerre au Proche-Orient : la guerre entre Israël et le Hezbollah a fait plus de 4 000 morts au Liban, selon Beyrouth

Selon le ministre de la Santé libanais, 790 femmes et 316 enfants figurent parmi les victimes. Il assure que "le bilan pourrait être plus élevé".

La guerre entre le Hezbollah et Israël a fait au moins 4 047 morts, pour la plupart depuis l'escalade mi-septembre, a annoncé mercredi 4 décembre le ministre de la Santé libanais, lors d'une conférence de presse. Au moins 16 638 personnes ont été blessées, selon les déclarations de Firass Abiad, une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le responsable a précisé que la plupart des victimes avaient été recensées après la mi-septembre, quand les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien avaient tourné à la guerre ouverte. Selon le ministre, 790 femmes et 316 enfants figurent parmi les victimes. Il a ajouté que "le bilan pourrait être plus élevé" en raison d'un recensement incomplet du nombre de morts.

La guerre a dévasté des bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth. Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre mais a été violé à plusieurs reprises. Onze personnes ont été tuées lundi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban.