Guerre au Proche-Orient : la crainte d'une guerre civile au Liban

Depuis le début des opérations d’Israël contre le Hezbollah, il y a un mois, le Liban voit ses lignes de fracture ravivées

Le spectre de la guerre civile est-il réveillé ? Les Libanais le craignent. Des femmes laissent derrière elles ce qui restent de leur quartier. La nuit d'avant, il a été dévasté par une nouvelle frappe de l'armée israélienne. Parfois à mains nues, les secouristes continuent les recherches. Regards angoissés, attente insoutenable. Un homme, ques voisins tente de réconforter, a des proches sous les décombres. "Cinq de mes cousins sont en dessous. C'est impensable", déplore-t-il.

Une erreur ?

Quelques minutes plus tard, un cri. Et le corps inerte d'un enfant est sorti. Ali avait sept ans. La douleur d'un de ses proches et le dernier espoir qui disparaît. Quelle était la cible de l'armée israélienne dans ce quartier chiite jusque là épargné ? A-t-elle commis une erreur ? Impossible de le savoir. Selon un bilan officiel, cette frappe a fait 18 morts et 60 blessés.

