Guerre au Proche-Orient : la bande de Gaza se prépare à passer l'hiver

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens se préparent à passer l’hiver dans la bande de Gaza. Au milieu des décombres, certains n'hésitent pas à construire des abris de fortune pour se réchauffer.

Dans la bande de Gaza, plus la guerre dure, plus les abris sont nombreux. Des refuges dérisoires pour les dizaines de milliers de Palestiniens qui ont tout perdu. Dans une tente, une mère de famille désespère de pouvoir partir un jour. Elle vit dans la pauvreté avec sa famille depuis près de six mois et en a “assez de la guerre”.

Des maisons de fortune en argile

À Khan Younès, certains veulent reconstruire au milieu des ruines. Pourtant, la guerre continue et la ville a été presque entièrement détruite par les frappes israéliennes. Pour protéger sa famille de l’hiver, un habitant a déjà érigé les murs de sa nouvelle maison comme il a pu : “Avec la guerre, il n’y a pas de ciment, donc l’alternative c’est de construire avec de l’argile. Nous pourrons vivre là longtemps, même si tout n’est pas parfait”. L’hiver dernier, des pluies diluviennes avaient inondé les camps de réfugiés. Une situation que les habitants ne veulent pas revivre cette année.

