Guerre au Proche-Orient : l'armée israélienne affirme avoir mené des frappes "précises et ciblées" sur l'Iran

Benyamin Nétanyahou avait promis d'en faire "payer le prix" au régime de Téhéran. Un mois après le lancement de missiles balistiques sur son territoire, Israël a affirmé avoir mené des frappes "précises et ciblées" sur l'Iran, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre. Les avions militaires "ont frappé des sites de fabrication de missiles (...) que l'Iran tire sur l'Etat d'Israël depuis un an. Ces missiles étaient une menace directe et immédiate pour les citoyens d'Israël".

Dans son communiqué, l'armée israélienne a également précisé avoir mené des frappes sur "des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens qui avaient pour but de restreindre la liberté d'Israël d'opérer en Iran".

>> Sur les dernières informations concernant la riposte israélienne sur le territoire iranien dans notre direct

Dans un communiqué séparé, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagaria, a aussi averti la République islamique en cas de nouvelle escalade. "Si le régime iranien commettait l'erreur de débuter un nouveau cycle d'escalade, nous serions obligés de répondre. Notre message est clair : tous ceux qui menacent l'Etat d'Israël et tentent de plonger la région dans une escalade plus large paieront un prix élevé".

Des "dégâts limités", selon Téhéran

L'Iran a confirmé une attaque d'Israël contre des sites militaires dans la capitale et dans deux autres provinces limitrophes de l'Irak. Mais les "dégâts" sont "limités", selon Téhéran. Les premières détonations ont retenti vers 2h15 heure locale, soit vers 23h45, heure de Paris. Après une série de six détonations rapportées dans la nuit par la télévision d'Etat iranienne, des détonations continues accompagnées de traînées lumineuses ont été entendues et vues depuis le centre de Téhéran par des journalistes de l'AFP.

Les six premières explosions sont "liées à l'activation du système de défense aérienne contre l'opération du régime sioniste qui a attaqué trois sites en périphérie de Téhéran", avait indiqué la télévision d'Etat, en référence à Israël que la République islamique ne reconnaît pas. L'aviation civile iranienne a suspendu tous les vols dans son espace pendant quelques heures.