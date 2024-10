Guerre au Proche-Orient : Israël vise des sites militaires iraniens

La riposte était attendue. Israël a frappé l'Iran dans la nuit du 25 au 26 octobre. Les bombardements ont visé des sites de fabrication de missiles, faisant quatre morts selon les médias iraniens. La France a appelé à éviter l'escalade.

À Téhéran, plusieurs missiles ont été interceptés par la défense iranienne dans la nuit du 25 au 26 octobre. Plus de trois semaines après avoir été attaqué, l'État hébreu lance sa riposte. Ses cibles sont des infrastructures militaires situées dans l'ouest et le centre du pays. Une attaque massive que le gouvernement iranien tente de relativiser en dévoilant peu de détails sur l'ampleur des dégâts. De son côté, Israël affirme avoir détruit des batteries de défense aérienne et des sites de fabrication de missiles balistiques.

Les États-Unis refusent qu'Israël attaque le nucléaire iranien

Le matin du samedi 26 octobre à Tel Aviv, de nombreux habitants sont surpris. Ils pensaient que leur pays allait frapper plus violemment l'Iran. "On n'a pas touché ni le pétrole ni le nucléaire", s'étonne un homme. Une piste envisagée par Israël mais refusée par son principal allié, les États-Unis. "Ce n'est pas dans l'intérêt de Biden, de son parti ou même de son pays de placer les États-Unis face à un défi nucléaire avant l'élection du prochain président", explique Méir Javedanfar, professeur et expert des relations entre l'Iran et Israël.