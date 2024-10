Guerre au Proche-Orient : Israël peut-il viser des installations nucléaires iraniennes ?

La tension est montée d'un cran entre l'Iran et Israël depuis l'offensive israélienne au sud du Liban. L'armée israélienne a émis un nouvel ordre d'évacuation à destination des Libanais mercredi.

Depuis l'attaque lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël, Benyamin Nétanyahou a promis d'en faire "payer le prix" à l'Iran. L'Etat d'Israël peut-il riposter seul une semaine après avoir subi l’attaque iranienne aux missiles balistiques ? Et surtout, est-il capable de frapper, sans l’aide américaine, les installations nucléaires de la République islamique ?

La République islamique d’Iran a enfoui sous terre une grande partie de ses installations nucléaires. Et pour les détruire, il faut des bombes perforantes. La plus performante est américaine, elle pèse 13 tonnes et peut exploser à 60 mètres de profondeur.

Pour le moment, les Etats-Unis n’en ont jamais livré à Israël mais l’Etat hébreu en a d’autres, plus petites."Israël a la capacité de frapper et pas seulement avec les moyens des Américains", selon Kobi Michael, chercheur à l’Institut national de la sécurité de l’université de Tel Aviv. "Israël a préparé des surprises qui pourraient être plus efficaces et destructrices que ce que les moyens américains permettent", dit-il.

Israël se prépare depuis 20 ans

Toutefois, le chercheur prévient : "Le problème, c’est que ces décisions doivent être prises en prenant deux choses en considération : la première, c’est la riposte iranienne et ses conséquences régionales ; et la deuxième, c’est la capacité des Iraniens à reconstruire rapidement leurs infrastructures. Parce qu’ils ont les connaissances et le matériel pour".

La question n’est pas récente, cela fait plus de 20 ans qu’Israël se prépare à frapper les installations nucléaires iraniennes. Ce qui est en revanche nouveau, c’est la fenêtre d’opportunité. Israël a l’appui des Etats-Unis pour riposter, et pourrait donc saisir l’occasion pour frapper fort et ralentir le développement du programme nucléaire iranien.