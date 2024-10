Guerre au Proche-Orient : des réfugiés syriens fuient le Liban pour retrouver leur pays d'origine Durée de la vidéo : 3 min Guerre au Proche-Orient : des réfugiés syriens fuient le Liban pour retrouver leur pays d'origine Guerre au Proche-Orient : des réfugiés syriens fuient le Liban pour retrouver leur pays d'origine (FRANCEINFO) Article rédigé par franceinfo - B. Mousset, J. Raynal-Bonnet France Télévisions 23h info franceinfo

Depuis 2011 et le début de la guerre civile en Syrie, plus de 6 millions de personnes ont fui le pays. Un réfugié sur six s'est installé au Liban, aujourd'hui frappé par des bombardements israéliens. Ces derniers ont contraint de nombreux Syriens à fuir encore une fois un conflit.

L'exode, une nouvelle fois, pour échapper à la guerre. Des Syriens fuient le Liban, où ils s'étaient réfugiés il y a déjà longtemps, pour revenir chez eux. Un pays qu'ils ne pensaient jamais revoir. Le chemin du retour est ardu. Sous la chaleur, il faut marcher longtemps, gravir des cols et éviter les chutes. Une fois arrivées sur le sol syrien, des familles exténuées sont aussitôt prises en charge par des associations humanitaires. Elles vont être conduites vers un lieu plus sûr. "Nous n'avons pas eu le choix" "Nous étions dans une zone constamment visée par l'aviation israélienne. Nous n'avons pas eu le choix", confie un réfugié syrien. Ces derniers jours, les bombardements israéliens se sont intensifiés dans le sud du Liban, bastion du Hezbollah. C'est dans cette région que vivait une majorité de réfugiés syriens. Depuis 2011 et le début de la guerre civile, plus de 6 millions de personnes ont fui la Syrie vers les pays voisins. Un réfugié sur six s'est installé au Liban. Mais la situation a changé : 400 000 Syriens auraient fui le Liban ces deux dernières semaines pour retrouver leur pays d'origine. Un avenir encore bien incertain. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.