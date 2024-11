Guerre au Proche-Orient : des milliers de manifestants à Paris contre le gala "Israël is Forever"

Quelques milliers de personnes ont manifesté mercredi 13 novembre à Paris à l'appel d'associations, syndicats et partis politiques de gauche pour dénoncer la tenue dans la soirée dans la capitale française du gala "Israël is Forever". Le gala "Israël is Forever" est un événement de soutien à Israël organisé par plusieurs personnalités d'extrême droite. Ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, connu pour ses positions extrêmes, était initialement attendu en personne avant que son porte-parole évoque une prise de parole à distance.

Le lieu de ce gala a été tenu secret mais la possible intervention de Bezalel Smotrich, qui a promis lundi une annexion en 2025 par Israël des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, a suscité une vague de colère parmi les manifestants mercredi soir. "Smotrich assassin, Macron complice", ont ainsi scandé des manifestants à l'encontre du ministre israélien. Le ministère français des Affaires étrangères "condamne" régulièrement les propos de ce ministre, les jugeant "contraires au droit international" et allant "à l'encontre des efforts visant une désescalade des tensions régionales".

Pas de troubles en début de soirée

Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, interrogé sur la radio RTL mercredi, a déclaré ne pas avoir interdit ce gala dans la mesure où il ne semble pas présenter de risques de troubles à l'ordre public "importants".

Des journalistes de l'AFP, informés du lieu potentiel, n'avaient pas constaté de troubles peu après 21 heures. Outre les slogans contre Bezalel Smotrich, les manifestants protestaient plus généralement contre la politique menée par le gouvernement israélien à Gaza et en Cisjordanie occupée. "Libérez la Palestine", "Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi", scandaient ainsi les manifestants. Par crainte de débordements, des McDonald's, dont l'un a été ciblé par des manifestants qui ont endommagé sa vitrine, et un magasin Carrefour avaient baissé leurs rideaux de fer avec des clients à l'intérieur, ont constaté des journalistes de l'AFP.