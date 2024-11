Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 8 novembre

Au moins trois personnes ont été tuées et trente autres blessées, vendredi 8 novembre, dans des frappes israéliennes à Tyr, dans le sud du Liban, selon un "bilan préliminaire" du ministère libanais de la Santé. En parallèle de ces raids aériens, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin s'est entretenu pour la première fois avec son nouvel homologue israélien Israël Katz et Donald Trump a échangé avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front du conflit au Proche-Orient.

Un premier échange entre le chef du Pentagone et son nouvel homologue israélien

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a discuté de Gaza et du Liban lors de son premier entretien téléphonique avec son nouvel homologue israélien Israël Katz, a annoncé le Pentagone. Ce dernier a prêté serment dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite du limogeage surprise de son prédécesseur Yoav Gallant par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza. Lors de l'appel, Lloyd Austin a félicité son homologue israélien pour sa récente nomination, a ajouté dans un communiqué le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.

Donald Trump et le président de l'Autorité palestinienne se sont parlés au téléphone

Au cours de cet échange, le président élu américain se sont engagés à œuvrer "pour mettre fin à la guerre", a annoncé la présidence palestinienne. Lors de cet échange, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a souhaité la réussite de Donald Trump et s'est dit prêt à travailler avec lui "pour parvenir à une paix juste et complète fondée sur la légitimité internationale", a détaillé la présidence dans un communiqué.

De son côté, Donald Trump, qui retrouvera la Maison Blanche le 20 janvier, a souligné qu'il "œuvrerait pour mettre fin à la guerre" et qu'il était "prêt à travailler avec le président Abbas et les parties concernées dans la région et dans le monde pour instaurer la paix dans la région".

Au moins trois personnes tuées dans des frappes israéliennes sur la ville de Tyr

Le "bilan préliminaire" du ministère libanais de la Santé fait aussi état de trente blessés. L'agence officielle libanaise Ani avait assuré plus tôt que des frappes aériennes israéliennes avaient visé trois bâtiments à Tyr, faisant des morts et des blessés, ainsi que de "graves dommages aux immeubles environnants et aux appartements résidentiels". Elle avait ajouté que les raids aériens n'avaient pas été précédés par des appels à évacuer de l'armée israélienne.

L'armée israélienne de nouveau accusée par la Finul d'avoir endommagé une de ses positions

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a accusé l'armée israélienne d'avoir endommagé une de ses positions dans le sud du pays, dans une action décrite comme "délibérée et directe". Les faits, qui remontent à jeudi, interviennent après "sept autres incidents similaires" perpétrés par l'armée israélienne, a déclaré la Finul dans un communiqué. "Il ne s'agit pas de soldats de la paix pris entre deux feux, mais d'actions délibérées et directes de la part de l'armée israélienne", a-t-elle ajouté.

Les femmes et les enfants représentent "près de 70%" des morts dans la bande de Gaza, selon l'ONU

L'ONU a procédé à une vérification d'un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas. "Le rapport montre que les civils de Gaza ont été les plus touchés par les attaques, notamment lors du siège total" de la bande de Gaza, souligne le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

L'ONU a étudié les informations sur 8 119 des plus de 34 500 personnes qui auraient été tuées au cours des six premiers mois de la guerre. Selon le document, la proportion de femmes et d'enfants parmi ces morts est la preuve d'"une violation systématique des principes fondamentaux du droit international humanitaire, notamment la distinction et la proportionnalité".

Le nouveau ministre de la Défense a prêté serment

Le nouveau ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a prêté serment dans la nuit de jeudi à vendredi devant le Parlement. Benyamin Nétanyahou avait limogé, mardi, son prédécesseur Yoav Gallant, après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza, et l'a remplacé par son homologue des Affaires étrangères, qui a promis de vaincre les "ennemis" du pays.

Une deuxième attaque revendiquée par le Hezbollah libanais en 24 heures sur une base navale israélienne

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé avoir tiré des missiles sur une base navale israélienne près de Haïfa, dans le nord d'Israël, la deuxième attaque de ce type en moins de 24 heures. C'est une "réponse aux attaques et aux massacres commis par l'ennemi israélien" au Liban, a déclaré le Hezbollah dans un communiqué, précisant avoir visé la base navale de Stella Maris, au nord-ouest de Haïfa.

Le mouvement pro-iranien avait affirmé jeudi avoir attaqué cette même base navale avec des roquettes, pour les mêmes raisons. Dans un communiqué séparé, le Hezbollah a aussi assuré qu'il avait visé vendredi avec des missiles la base aérienne de Ramat David, située à environ 45 kilomètres de la frontière israélo-libanaise.