Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 29 novembre

Le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, s'est engagé vendredi 29 novembre à coopérer avec l'armée libanaise, chargée de veiller au respect du cessez-le-feu avec Israël. La trêve, qui a mis fin à plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre les deux belligérants, est déjà mise à l'épreuve : l'armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené une frappe aérienne contre le Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée.

Le chef du Hezbollah s'engage à coopérer avec l'armée pour le respect du cessez-le-feu

Le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, a affirmé que sa formation avait réalisé "une grande victoire", dans son premier discours depuis le cessez-le-feu avec Israël qui a infligé de lourdes pertes à son mouvement. Il a souligné que "l'ennemi n'a pas pu réaliser ses objectifs". "Nous avons vaincu, car nous avons empêché l'ennemi de détruire le Hezbollah, et d'annihiler la Résistance ou de l'affaiblir", a-t-il ajouté.

Le chef de l'organisation, qui a succédé à Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe d'Israël, s'est engagé à coopérer avec l'armée libanaise, chargée d'appliquer l'accord. Parrainé par les Etats-Unis et la France, l'accord de cessez-le-feu prévoit le retrait dans un délai de 60 jours de l'armée israélienne du Liban.

L'armée israélienne annonce une frappe aérienne contre le Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe aérienne contre le Hezbollah dans le sud du Liban. "Il y a peu, des activités terroristes et le déplacement d'un lance-roquette mobile ont été détectés dans le sud du Liban", expliqué dans un communiqué l'armée israélienne qui publie par ailleurs sur X une vidéo montrant une frappe sur un camion en train de rouler lentement.

Des soldats israéliens ont également ouvert le feu vendredi sur des habitants du sud du Liban lors de funérailles dans un village frontalier, selon l'agence de presse libanaise Ani.

La Défense civile de Gaza annonce 15 morts dans deux frappes israéliennes

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé la mort d'au moins 15 personnes dans deux frappes à Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien, où l'armée israélienne mène une offensive d'envergure depuis bientôt deux mois.

Les maisons des familles Baba et Ahmed ont été touchées durant les dernières 24 heures par des frappes israéliennes et "nous n'avons pu récupérer que dix corps", a précisé à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. Selon lui, 65 corps sont "encore sous les décombres" des deux maisons visées. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza a par ailleurs annoncé un nouveau bilan de 44 363 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an.

L'ONU estime que Gaza a sombré dans l'anarchie

La bande de Gaza a sombré dans l'anarchie, avec une hausse de la famine, des pillages généralisés et des viols de plus en plus fréquents dans les camps de réfugiés, alors que l'ordre public s'est effondré, ont déclaré des responsables des Nations unies. L'ampleur de la souffrance des Palestiniens de Gaza "doit être vue pour être vraiment comprise", a déclaré Ajith Sunghay, chef du bureau des droits humains de l'ONU dans les Territoires palestiniens, après sa dernière visite à Gaza.

"J'ai été particulièrement alarmé par le niveau de la faim", a-t-il dit lors d'un point de presse à Genève, en vidéoconférence depuis Amman. "L'effondrement de l'ordre public et de la sécurité exacerbe la situation, avec des pillages généralisés et des luttes pour des ressources qui se sont raréfiées", a-t-il ajouté.