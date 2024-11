Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 2 novembre

Téhéran a mis en garde Israël et les Etats-Unis d'une forte riposte en cas d'attaque dans le territoire iranien, tandis qu'Israël a poursuivi ses bombardements dans la bande de Gaza et au Liban.

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a juré samedi 2 novembre de riposter de manière "cinglante" à toute attaque d'Israël et des Etats-Unis, le jour où des groupes pro-iraniens en Irak ont tiré des drones sur le territoire israélien, qui ont été interceptés. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses guerres contre le Hamas dans la bande de Gaza et le Hezbollah au Liban. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front du conflit au Proche-Orient.

L'Iran menace Israël et les Etats-Unis de riposter à toute attaque

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis samedi de répondre à toute attaque d'Israël et des Etats-Unis contre l'Iran ou ses alliés. "Les ennemis, tant les Etats-Unis que le régime sioniste, doivent savoir qu'ils recevront certainement une réponse cinglante à leurs actions contre l'Iran, la nation iranienne et le front de la résistance", a-t-il lancé devant des étudiants.

Outre le Hamas et le Hezbollah, l'Iran soutient les rebelles houthis au Yémen et des groupes armés en Irak, qui font partie de ce que Téhéran appelle "axe de la résistance" face à Israël qui occupe des territoires palestiniens depuis 1967. Samedi, la "Résistance islamique en Irak", coalition de groupes armés pro-iraniens, a revendiqué des attaques de drones en direction d'Eilat, ville du sud d'Israël sur la mer Rouge. L'armée israélienne a dit avoir intercepté trois drones au-dessus de la mer Rouge approchant par l'est.

Israël confirme avoir capturé au Liban un "agent" du Hezbollah lors d'une opération commando

Israël a confirmé avoir capturé un "agent" du Hezbollah lors d'une opération menée par une unité d'élite de la marine à Batroun, au nord de Beyrouth. "Lors d'une opération spéciale menée par +Shayetet 13+ ("Flottille-13", les commandos de la marine) dans la ville libanaise de Batroun, un agent de haut rang du Hezbollah a été appréhendé", a déclaré un responsable militaire dans un communiqué. L'homme, dont le nom n'a pas été révélé, est considéré comme un "expert dans son domaine" et est interrogé par une unité des services du renseignement militaire, a-t-il poursuivi, sans plus de détails.

Une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth fait 15 blessés

L'armée israélienne a pour sa part mené de nouvelles frappes dans le sud du Liban, où ses forces sont engagées dans une offensive terrestre depuis le 30 septembre, et sur la banlieue sud de Beyrouth, un fief du mouvement islamiste libanais. Une personne a été tuée et 15 autres ont été blessées dans cette frappe sur la banlieue, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé libanais.

Israël bombarde plusieurs localités de la bande de Gaza

Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a bombardé Jabalia et Beit Lahia, dans le nord du territoire, et Nousseirat, dans le centre, où trois Palestiniens sont morts selon la défense civile, dans la nuit de vendredi à samedi. L'armée, qui concentre son offensive depuis le 6 octobre dans le nord du territoire où selon elle le Hamas regroupe ses forces, a affirmé avoir "éliminé des dizaines de terroristes à Jabalia". Elle a aussi fait état d'opérations dans le sud et le centre du territoire assiégé et dévasté.

L'armée a aussi déclaré avoir localisé un tunnel contenant une installation de production d'armes appartenant au Hamas à Gaza-ville, dans le nord du territoire, dans laquelle ils ont notamment trouvé du "matériel de plongée" destiné à "infiltrer le territoire israélien par la mer". Israël bombarde sans interruption ce territoire pauvre et exigu où la grande majorité des quelque 2,4 millions d'habitants ont été déplacés et vivent dans des conditions qualifiées de "désastreuses" par l'ONU.

Six blessés dont quatre enfants lors de l'attaque d'un centre de vaccination au nord de Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé a annoncé que "six personnes, dont quatre enfants, ont été blessées" après qu'un centre de vaccination contre la polio a été "touché", dans le nord de la bande de Gaza. La campagne de vaccination contre la polio a repris ce samedi dans le nord de la bande de Gaza.

Le Hezbollah revendique des tirs de roquettes sur Israël

De son côté, le Hezbollah a revendiqué des salves de roquettes sur une base militaire près de Tel-Aviv, une base pour "les industries militaires" au nord de Haïfa et sur d'autres cibles dans le nord d'Israël. Au moins 19 personnes ont été blessées à Tira, dans le centre du pays, par la chute d'un projectile sur un immeuble qui a été éventré, ont déclaré les autorités israéliennes en faisant état de l'interception de plusieurs roquettes.

Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé samedi que deux "projectiles" avaient été tirés depuis le nord de la bande de Gaza et s'étaient écrasés dans le sud d'Israël sans faire de blessés. "Aucune victime n'a été signalée", a déclaré l'armée dans un communiqué. Ce sont les premiers lancés du territoire palestinien depuis plusieurs semaines.

Des manifestations en soutien à Gaza et au Liban dans plusieurs villes d'Europe

A Paris, comme à Berlin ou à Amsterdam, des milliers de personnes ont manifesté pour protester contre le "génocide" en cours dans la bande de Gaza et au Liban. De nouvelles mobilisations sont prévues dimanche, à partir de 14 heures à Paris, précise l'association France Palestine Solidarité.