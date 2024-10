Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 12 octobre

La journée a été marquée par des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël, ainsi que la blessure d'un cinquième Casque bleu dans le sud du Liban.

Une nouvelle journée marquée par des échanges de tirs entre le Liban et Israël. L'armée israélienne a affirmé samedi 12 octobre avoir visé quelque 280 "cibles terroristes" lors d'opérations au Liban et dans la bande de Gaza pendant Yom Kippour, jour le plus sacré du judaïsme. Dans un autre communiqué, elle a également assuré que le Hezbollah a tiré environ 320 projectiles depuis le Liban vers Israël durant cette fête juive. En outre, un nouveau Casque bleu a été blessé dans le sud du pays, ramenant à cinq le nombre des soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban blessé en deux jours. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Le marché d'une grande ville libanaise touché par une frappe israélienne

Une frappe israélienne a visé dans la soirée de samedi un marché de la grande ville de Nabatiyeh, située à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël dans le sud du Liban, rapporte l'agence officielle libanaise ANI. Cette frappe a eu lieu dans un contexte où l'armée israélienne a récemment appelé les habitants de 25 localités, dont Nabatiyeh qui compte plusieurs hôpitaux et administrations régionales, à partir vers le nord, alors qu'elle accentuait ses frappes et débutait ses incursions terrestres dans le sud du Liban.

L'armée israélienne dit avoir frappé 280 "cibles terroristes" au Liban pendant Yom Kippour

L'armée israélienne a déclaré que ses forces avaient visé quelque 280 "cibles terroristes" lors d'opérations au Liban et dans la bande de Gaza pendant Yom Kippour. Ce jour le plus sacré du judaïsme a débuté vendredi soir pour s'achever au coucher du soleil samedi. Dans un autre communiqué, l'armée israélienne a également déclaré que le Hezbollah libanais a tiré environ 320 projectiles depuis le Liban vers Israël durant cette fête juive.

Emmanuel Macron appelle le Hezbollah "à cesser immédiatement" les frappes contre Israël

Lors d'un entretien téléphonique avec le président de la chambre des députés du Liban, Emmanuel Macron a "exprimé sa grande inquiétude quant à l’intensification des frappes israéliennes au Liban et de leurs conséquences dramatiques pour les populations civiles", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué. Le président français a aussi appelé à "un cessez-le-feu" qui "doit être mis en place immédiatement au Liban" et demandé à ce que "le Hezbollah" cesse ses frappes contre Israël "immédiatement". Enfin, le chef de l'Etat a également "redit son indignation face aux ciblages injustifiables qui ont visé des Casques bleus récemment".

Neuf personnes sont mortes dans des raids israéliens sur deux villages libanais

Le ministère de la Santé libanais a annoncé que neuf personnes avaient été tuées dans des raids israéliens visant deux villages au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah. Une "frappe ennemie israélienne sur Maaysra", village chiite à majorité chrétienne situé au nord de Beyrouth, a tué "cinq personnes et en a blessé 14 autres", a précisé le ministère dans un communiqué. Il ajoute que "quatre personnes ont été tuées et 14 autres blessées" dans une autre "frappe ennemie israélienne" sur Barja, village sunnite situé dans la région du Chouf, au sud de la capitale.

Un cinquième Casque bleu blessé

Un nouveau soldat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban a été blessé dans le sud du pays. La force onusienne précise qu'il a été touché par une balle dont "l'origine n'a pas encore déterminée" près de Ras al-Naqoura. Emmanuel Macron avait prévenu que la France "ne tolérera pas" de nouveaux tirs sur des Casques bleus, jugés "tout à fait inacceptables".

Un responsable iranien en visite à Beyrouth

Le président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf, s'est rendu sur le site d'une frappe israélienne meurtrière qui a visé jeudi le centre de Beyrouth. Lors de cette visite, il a dénoncé les "crimes" d'Israël et regretté le fait que "les organisations internationales et le Conseil de sécurité de l'ONU ont la capacité [d'arrêter Israël] mais ils restent malheureusement silencieux".

La mise en garde de l'armée israélienne

L'armée a sommé les habitants du sud du Liban de "ne pas retourner" chez eux. "Pour votre propre protection, ne retournez pas chez vous jusqu'à nouvel ordre. Ne vous dirigez pas vers le sud, quiconque se dirige vers le sud risque de mettre sa vie en danger", a mis en garde un porte-parole de Tsahal.