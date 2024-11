Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 4 novembre

Le ministère de la Santé du Hamas a accusé lundi 4 novembre l'armée israélienne de "bombarder et détruire" l'hôpital Kamal Adwan, le seul encore en fonction dans le nord de la bande de Gaza, tandis qu'Israël a officiellement informé l'ONU de l'annulation de l'accord avec l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front du conflit au Proche-Orient.

Le ministère de la Santé de Gaza accuse Israël de "violemment bombarder" un hôpital

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a accusé Israël de viser l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de l'enclave palestinienne, lundi. L'armée "continue à violemment bombarder et détruire l'hôpital, en visant toutes les parties" de l'établissement situé à Beit Lahia, accuse le ministère, qui évoque "de nombreux blessés parmi le personnel médical et les patients". Cet établissement est le seul encore en fonction dans le nord de la bande de Gaza.

L'armée israélienne, contactée par l'AFP, a dit "vérifier" ces informations. Elle avait auparavant déclaré "opérer contre l'infrastructure et les agents terroristes dans le nord et le centre" du territoire palestinien, un secteur où elle a lancé une offensive le 6 octobre, affirmant vouloir venir à bout d'unités du mouvement islamiste palestinien.

Israël dit avoir mené une frappe à Damas sur des cibles du renseignement du Hezbollah en Syrie

L'armée israélienne a affirmé lundi avoir mené une frappe à Damas sur des cibles du renseignement du Hezbollah pour la Syrie. L'armée "a mené une opération aérienne et a frappé (...) des cibles appartenant au quartier général du renseignement du Hezbollah en Syrie", a-t-elle dit dans un communiqué, ajoutant que celui-ci possédait "un réseau indépendant de collecte d'informations, de coordination et d'examen sous le commandement direct du chef des services du renseignement du Hezbollah".

Les Etats-Unis "profondément préoccupés" par les violences des colons israéliens en Cisjordanie

Les Etats-Unis ont exhorté Israël à prendre des mesures face à la violence des colons en Cisjordanie occupée. Outre l'incendie d'une vingtaine de voitures survenu lundi, le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, a évoqué les attaques de colons en Cisjordanie contre des maisons, l'abattage du bétail des Palestiniens et l'entrave à la récolte des olives.

L'Iran dénonce la "présence déstabilisatrice" des Etats-Unis dans la région

"Le renforcement de la présence [américaine] va créer davantage de tension et n'affectera certainement pas notre détermination à nous défendre", déclare le porte-parole de la diplomatie iranienne. Samedi, le Pentagone a annoncé le déploiement dans la région de bombardiers stratégiques B-52 pour défendre Israël, ennemi juré de la République islamique.

Israël informe officiellement l'ONU de l'annulation de l'accord avec l'UNRWA

Cette disposition avait été votée fin octobre par le Parlement israélien, ce qui avait provoqué un tollé international. L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) juge que son interdiction pourrait provoquer "l'effondrement" du système d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où elle intervient. Israël a précisé à l'ONU que l'interdiction de l'UNRWA entrera en vigueur à l'issue "d'une période de trois mois".

L'accord remonte à 1967, année du début de l'occupation par Israël des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, ainsi que Jérusalem-Est, où l'Unrwa a fourni pendant des décennies une aide essentielle en matière d'éducation, de santé, de services sociaux, d'aide alimentaire et en espèces. Israël, dont l'Unrwa est une bête noire de longue date, a de nouveau accusé "des employés de l'organisation d'avoir participé au massacre du 7 octobre" 2023.

L'armée israélienne dit avoir "éliminé" un commandant du Hezbollah au Liban

L'armée "a frappé et éliminé Abou Ali Rida, le commandant de la région de Baraachit, dans le sud du Liban", a-t-elle écrit lundi dans un communiqué. Il "était chargé de planifier et de mener des attaques de roquettes et de missiles anti-char contre les troupes israéliennes et supervisait les activités terroristes du Hezbollah dans la région", a ajouté l'armée.