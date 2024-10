Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 31 octobre

Deux émissaires américains, Amos Hochstein et Brett McGurk, sont en visite, jeudi 31 octobre, à Jérusalem, pour trouver une issue à plus d'un mois de guerre entre Israël et le Hezobllah, mouvement islamiste libanais, soutenu par l'Iran, alors que les Etats-Unis tentent de parvenir à un accord-cadre à quelques jours de l'élection présidentielle. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Des discussions qui "progressent" pour un cessez-le-feu

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a rencontré jeudi les émissaires américains venus en Israël afin d'avancer vers un cessez-le-feu au Liban. "Le principal enjeu (...) est la capacité et la détermination d'Israël à faire respecter l'accord et à empêcher toute menace à sa sécurité venant du Liban", a déclaré Benyamin Nétanyahou aux deux émissaires, selon son bureau.

Plus tard, le Premier ministre a assuré "apprécier" le soutien américain, tout en refusant de céder aux pressions de son allié. "Ma politique est simple: quand c'est possible, je dis oui, mais quand il le faut, je dis non", a-t-il dit. "Les armées terroristes ne seront plus à nos frontières. Le Hamas ne contrôlera plus Gaza et le Hezbollah ne s'installera pas à notre frontière nord dans des positions permettant d'envahir" Israël, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé dans la soirée que les discussions avaient "bien progressé". "Nous avons encore du travail à faire", a-t-il ajouté, appelant à "une solution diplomatique, y compris via un cessez-le-feu". Antony Blinken a une nouvelle fois appelé à la pleine application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui avait mis fin à la précédente guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006 et selon laquelle seuls les Casques bleus et l'armée libanaise doivent être déployés dans le sud du Liban.

Sept civils tués dans le nord d'Israël, six secouristes dans des raids israéliens

Jeudi, des tirs de roquettes depuis le Liban ont fait sept morts dans le nord d'Israël et l'armée israélienne a mené des frappes au Liban et sur la bande de Gaza, territoire palestinien où elle est en guerre depuis plus d'un an contre le Hamas, un allié du Hezbollah.

Dans le sud du Liban, six secouristes affiliés au Hezbollah et son allié Amal ont été tués jeudi dans des raids israéliens, selon les autorités libanaises. Des bombardements ont notamment visé les environs de Tyr, dans le sud, et de Baalbeck, dans l'est.

Le Premier ministre libanais a accus" Israël de "crime de guerre supplémentaire". Najib Mikati a appelé dans un communiqué à "une intensification de la pression sur Israël pour qu'il mette fin à son agression". Dans la matinée, une série de raids israéliens a visé al-Hawch, près de la ville de Tyr, après un appel à évacuer plusieurs villages du sud du pays.

La France a annoncé envoyer 30 tonnes d'aide humanitaire au Liban via Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a parlé sur BFMTV de la livraison d'une "première tranche" d'aide, "avec des tapis de sol, des kits d'hygiène, des lampes, des jerricans".

Des frappes aériennes à Gaza

Dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne concentre principalement depuis le 6 octobre son offensive dans le nord, sept frappes aériennes ont visé jeudi Jabalia, Beit Lahia et Gaza-ville, selon des témoins.

Selon le département d'Etat américain, la visite des émissaires américains jeudi à Jérusalem a aussi porté sur "les moyens de mettre fin au conflit à Gaza". Antony Blinken a par ailleurs exhorté jeudi Israël à permettre "d'urgence" la reprise de la campagne de vaccination contre la polio à Gaza, notamment dans le nord, interrompue après des bombardements intensifs.