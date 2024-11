Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 3 novembre

Plusieurs frappes israéliennes ont visé le sud et l'est du Liban, illustration de l'intensification de la guerre que livre l'Etat hébreu au Hezbollah.

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s'est rendu dimanche 3 novembre à la frontière avec le Liban, où son armée a intensifié ses frappes meurtrières sur des fiefs du Hezbollah libanais pro-iranien, son ennemi juré. Dans le même temps, Israël a démenti avoir bombardé un centre de vaccination dans la bande de Gaza, tandis que la Turquie demande à l'ONU un embargo sur les armes contre l'Etat hébreu. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front du conflit au Proche-Orient.

La Turquie soumet à l'ONU une lettre conjointe demandant un embargo sur les armes contre Israël

La Turquie a soumis à l'ONU une lettre conjointe, signée par 52 pays et deux organisations, demandant l'arrêt de la fourniture et de la livraison d'armes à Israël, a annoncé dimanche le ministre turc des Affaires étrangères. "Nous devons répéter à chaque occasion que vendre des armes à Israël signifie participer à son génocide", a ajouté Hakan Fidan, qui a précisé que la lettre est "une initiative lancée par la Turquie". La lettre a été signée par 52 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Algérie, la Chine, l'Iran et la Russie, et deux organisations, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique.

Un cessez-le-feu pourrait influer sur la riposte de l'Iran à Israël, selon Téhéran

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche qu'un éventuel cessez-le-feu entre les alliés de Téhéran et Israël pourrait influer sur "l'intensité et la nature" de la riposte de son pays aux frappes israéliennes menées le 26 octobre contre l'Iran.

Au moins 30 morts dans les bombardements israéliens dans la bande de Gaza

Des "frappes aériennes israéliennes" ont fait au moins 17 morts dans le nord de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. La frappe la plus meurtrière a fait "six morts, dont des femmes et des enfants" dans une maison de la famille Warsh Agha à Beit Lahia, dans l'extrême nord, a-t-il dit. Le ministère de la Santé du Hamas a pour sa part fait état de 13 Palestiniens tués dans le sud de la bande de Gaza au cours de plusieurs frappes.

Israël dément avoir bombardé un centre de vaccination à Gaza

Samedi, l'OMS a déclaré que "le centre de soins de santé primaires de Cheikh Radouane", dans la bande de Gaza, avait "été touché aujourd'hui alors que des parents amenaient leurs enfants à la vaccination contre la polio, dans une zone où une pause humanitaire avait été convenue". Un membre de la Défense civile de Gaza a affirmé à l'AFP qu'au moins trois personnes avaient été blessées par les débris d'un missile tiré par un drone israélien sur un mur du centre de soins, situé à l'ouest de Gaza-ville. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a démenti avoir tiré sur le centre de vaccination, soulignant qu'elle avait participé à la coordination de la campagne contre la polio.

En visite à la frontière avec le Liban, Benyamin Nétanyahou menace le Hezbollah de "riposte ferme"

Le Premier ministre israélien s'est rendu dimanche à la frontière avec le Liban, d'où l'armée israélienne a lancé une offensive contre le Hezbollah fin septembre, a annoncé son bureau dans un communiqué. Sa dernière visite à la frontière israélo-libanaise remonte au 6 octobre. Il a menacé le Hezbollah libanais, organisation alliée de l'Iran, de "riposte ferme".

Au moins trois morts dans une frappe israélienne près de Sidon, dans le sud du Liban

Au moins trois personnes ont péri et neuf autres ont été blessées à Haret Saïda, près de la ville libanaise de Sidon, au sud du pays, selon les autorités nationales. A Ghaziyeh, un immeuble résidentiel a été touché et un enfant retiré vivant des décombres. Les abords de l'hôpital public de Tebnine ont été touchés et l'établissement risque d'être hors-service à cause de l'ampleur des dégâts, selon le maire, Nabil Fawaz.

L'armée israélienne lance un nouvel appel à l'évacuation dans la région libanaise de Baalbek

L'armée israélienne a diffusé un nouvel appel à la population pour évacuer certaines zones de la région de Baalbek, dans l'est du Liban, dimanche. "Vous êtes situés à proximité des installations et des intérêts du Hezbollah", prévient le porte-parole de l'armée en langue arabe dans un message sur X, accompagné de cartes des cibles visées. Il appelle également à évacuer le village de Dourres, près de la ville millénaire. Peu après, des frappes ont visé la région, l'agence libanaise ANI rapportant la destruction d'un café-restaurant.