Guerre au Proche-Orient : attaque de drone du Hezbollah en Israël

Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre, quatre soldats israéliens ont été tués par une frappe de drone du Hezbollah sur une base militaire au sud de Haïfa.

La panique devant l'hôpital de Haïfa. Sur un brancard, un soldat blessé par une frappe du Hezbollah. Toute la nuit, ambulances et hélicoptères ont été dépêchés vers une ville au nord d’Israël. Il y a des dizaines de victimes à évacuer. Une base militaire où s'entraînent de jeunes recrues de l'armée israélienne vient d’être visée par un drone kamikaze lancé par la milice chiite. Bilan : quatre morts et plus de 50 blessés. "C'est une scène difficile. L’impact du drone et le souffle de l'explosion avec les éclats d'obus ont provoqué de nombreuses blessures", explique un urgentiste.

Aucune alerte

C'est le réfectoire de la base militaire qui a été ciblé par le drone kamikaze. Il y avait de nombreux soldats à l’intérieur. Des hommes très jeunes. Les quatre victimes avaient toutes 19 ans. Aucune alerte n'a retenti avant la frappe, car le drone n'a pas été repéré ni intercepté par les radars et les systèmes de défense antiaérienne.

