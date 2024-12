Guerre au Proche-Orient : un rapport d'Amnesty International accuse Israël de "génocide" à Gaza

Un dossier accablant. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a publié, jeudi 5 décembre, un rapport (lien PDF) accusant Israël de "commettre un génocide" contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. "Mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe de sous-humains, indigne du respect des droits humains et de la dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement", a affirmé la secrétaire générale de l'organisation, Agnès Callamard.

Amnesty International explique s'être appuyé sur des "déclarations génocidaires et déshumanisantes du gouvernement israélien", des images qui documentent la dévastation du territoire palestinien, et des recherches sur le terrain auprès des Gazaouis, entre le 7 octobre 2023 et juillet 2024, pour produire ce rapport de 300 pages. Elle pointe des "attaques délibérées sur les civils et les infrastructures civiles (...), l'usage d'armes hautement explosives dans des zones abondamment peuplées", les entraves à délivrer l'aide humanitaire dans le territoire et le déplacement forcé de 90% de sa population.

Un "signal d'alarme à la communauté internationale"

Amnesty International affirme se fonder sur des critères définis par la Convention des Nations unies sur le génocide. "Nos conclusions accablantes doivent servir de signal d'alarme à la communauté internationale : il s'agit d'un génocide. Cela doit cesser maintenant", a ajouté Agnès Callamard.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a rejeté avec vigueur, jeudi, les conclusions du rapport. "L'organisation déplorable et fanatique Amnesty International a une fois de plus produit un rapport fabriqué de toutes pièces, entièrement faux et basé sur des mensonges", a affirmé un porte-parole du ministère.