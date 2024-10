Direct Guerre dans la bande de Gaza : une frappe israélienne a fait au moins "55 morts" dans le nord de l'enclave palestinienne, selon la Défense civile locale

Une frappe israélienne a touché la localité de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Au moins 55 personnes ont été tuées dans le bombardement par l'armée israélienne d'un immeuble, dans la nuit, a annoncé mardi 29 octobre le porte-parole de la Défense civile dans l'enclave palestinienne, Mahmoud Bassal. "Des dizaines de blessés se trouvent sous les décombres" de cet "immeuble résidentiel de 5 étages", a-t-il ajouté. Il a précisé que l'immeuble se trouvait là où, comme dans le reste du nord de la bande de Gaza, les secouristes disent ne plus pouvoir travailler. Suivez notre direct.

La Jordanie dénonce une tentative d'"assassinat politique" de l'Unrwa. La Jordanie a condamné mardi la décision du Parlement israélien d'interdire les activités en Israël et à Jérusalem-Est de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). "L'adoption de ces lois fait partie d'une campagne systématique contre l'agence et constitue une poursuite des efforts acharnés d'Israël pour l'assassiner politiquement, tout en intensifiant sa guerre agressive contre le peuple palestinien", a dénoncé le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères. "Ces mesures et pratiques israéliennes sont illégales et invalides", a-t-il ajouté. La veille, plusieurs capitales européennes ont dénoncé cette interdiction, tout comme l'ONU et l'Organisation mondiale de la Santé, alors que l'Unrwa est le principal acteur des opérations humanitaires dans la bande de Gaza.

Le Hezbollah a élu son nouveau chef. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir élu son numéro deux, Naïm Qassem, à la tête de la formation pro-iranienne. Il succède à Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth."Le conseil de la Choura", organe dirigeant du Hezbollah, "s'est accordé pour élire cheikh Naïm Qassem secrétaire général du Hezbollah", a annoncé un communiqué de la formation islamiste chiite en guerre contre Israël.

Un drone en provenance du Yémen a atteint le sud d'Israël. Mardi matin, l'armée israélienne a déclaré qu'un drone en provenance du Yémen avait atteint la région d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, avant de tomber dans une zone dégagée. "Les sirènes ont retenti entre 6h39 et 6h42 à Ashkelon, un drone ayant traversé le territoire israélien et tombé dans une zone dégagée des environs", a fait savoir l'armée dans un communiqué, précisant qu'"aucun blessé n'est à déplorer".