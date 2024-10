Direct Guerre au Proche-Orient : plusieurs frappes israéliennes ont fait au moins 21 morts au Liban

Plusieurs frappes israéliennes ont touché le sud du Liban, dimanche 27 octobre, tuant au moins 21 personnes. Le ministère de la Santé libanais a déclaré lundi matin qu'au moins neuf personnes sont mortes dans un bombardement sur les environs de Saïda, grande ville habituellement relativement épargnée par les violences, à une soixantaine de km de la frontière avec Israël. Cette frappe a par ailleurs fait 38 blessés, dans trois se trouvent dans un état critique, selon cette même source. Dans la localité d'Aïn Baal, au moins sept personnes ont été tuées et 24 blessées dans un "raid de l'ennemi israélien", selon le ministère de la Santé. Enfin, cinq personnes ont été tuées et une blessée dans une frappe sur la localité de Bourj al-Chemali, proche de la ville de Tyr, toujours selon cette source officielle. Suivez notre direct.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence pour discuter de la situation au Moyen-Orient, a annoncé dimanche la présidence suisse du Conseil. Cette réunion se tiendra à 15 heures, heure de New York (20 heures dans l'hexagone), et fait suite à une demande formulée par l'Iran et soutenue par l'Algérie, la Chine et la Russie. Le chef de la diplomatie iranienne a appelé dimanche le Conseil de sécurité à se réunir d'urgence pour condamner les frappes israéliennes de samedi contre la République islamique d'Iran.

Le président égyptien propose une trêve. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a présenté une proposition de trêve de deux jours dans la bande de Gaza "durant lequel quatre otages seraient échangés contre des prisonniers" détenus par Israël. Sans donner davantage de précisions, le dirigeant, dont le pays est l'un des médiateurs dans la guerre entre le Hamas et Israël à Gaza, a présenté cette idée comme un premier pas vers un "cessez-le-feu complet". Cette pause dans les combats, a-t-il poursuivi, devrait permettre d'engager "sous dix jours des négociations".