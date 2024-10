Direct Guerre au Proche-Orient : les tirs israéliens contre les Casques bleus de l'ONU au Liban sont "inacceptables", réagit Charles Michel

Des tirs "inacceptables". Depuis le Laos, où il est en déplacement, le président du Conseil européen Charles Michel a condamné, vendredi 11 octobre, les tirs israéliens contre les Casques bleus de l'ONU déployée au Liban (Finul). "Une attaque contre une mission de maintien de la paix des Nations unies est irresponsable, inacceptable, et c'est pourquoi nous appellons Israël et toutes les parties à respecter pleinement le droit humanitaire international", déclare le président du Conseil européen, dans un entretien à l'AFP. Suivez notre direct.

La force de l'ONU accuse Israël d'avoir tiré sur son QG au Liban. Deux Casques bleus ont été blessés après le tir d'un véhicule blindé israélien vers une tour d'observation du quartier général de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) à Naqoura, dans le sud du Liban. Cette frappe a provoqué un tollé diplomatique.

22 morts et 117 blessés dans des raids israéliens menés à Beyrouth jeudi soir. Le bilan du ministère de la santé libanais n'en finit plus de s'alourdir après les raids les plus meurtriers dans la capitale depuis qu'Israël et le Hezbollah sont en guerre ouverte. C'est la troisième fois que l'aviation israélienne vise la capitale libanaise depuis le 23 septembre.

L'armée israélienne dit avoir tué le chef du Jihad islamique du camp de Nour Shams en Cisjordanie. "Un avion a frappé la zone de Tulkarem et éliminé Mohammed Abdullah, chef du réseau terroriste du Jihad islamique à Nour Shams", indique l'armée dans un communiqué. Elle l'accuse d'être "impliqué dans de nombreuses attaques dans la région", selon un communiqué publié sur Telegram.