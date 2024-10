Direct Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah menace Israël de nouvelles attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban

Le Hezbollah libanais a menacé Israël lundi 14 octobre d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban. Dans un communiqué, le mouvement libanais a affirmé que "la résistance (..) promet à l'ennemi" que l'attaque "au sud de Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple". Cette frappe, la plus meurtrière en Israël depuis que le Hezbollah et l'armée israélienne sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre, a tué quatre soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes. Suivez notre direct.

Camp d'entraînement israélien visé. Le Hezbollah a précisé que ses combattants ont lancé "une escadrille de drones explosifs sur un camp d'entraînement de la brigade Golani à Binyamina, au sud de Haïfa", et dédie cette attaque à son chef Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

La Finul dénonce des "violations choquantes" d'Israël. La force de paix de l'ONU au Liban, Finul, a fait état d'une entrée "en force" dimanche matin de deux chars israéliens dans une de ses positions. Elle avait déjà fustigé vendredi des tirs israéliens "répétés" les visant dans le sud du Liban. Des "attaques" contre des Casques bleus de l'ONU peuvent être constitutives de "crimes de guerre", a mis en garde dimanche le porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Emmanuel Macron appelle à une désescalade. Le président français a appelé dimanche son homologue iranien, Massoud Pezeshkian à soutenir "une désescalade générale" dans la bande de Gaza et au Liban, où le Hezbollah pro-iranien poursuit son combat contre l'armée israélienne. Le chef de L'Etat a souligné "la responsabilité de l'Iran (...) à user de son influence en ce sens auprès des acteurs déstabilisateurs qui recueillent son soutien".