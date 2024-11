Direct Guerre au Proche-Orient : le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur dans la nuit au Liban

Une lueur d'espoir au Proche-Orient. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt mercredi 27 novembre au Liban, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais armé soutenu par l'Iran. Cette trêve, valable depuis 4 heures (3 heures, heure de Paris), doit interrompre le conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile. Suivez notre direct.

Une durée incertaine. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a annoncé que la durée du cessez-le-feu dépendrait "de ce qui se passera au Liban". "Nous maintenons une totale liberté d'action militaire" au Liban, a-t-il ajouté : "Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons".

"Un nouveau départ" pour le Liban. Le président américain Joe Biden a salué mardi l'accord de cessez-le-feu, "un nouveau départ" pour le Liban et une "bonne nouvelle" pour laquelle les Etats-Unis et la France œuvraient depuis des semaines. Les deux pays doivent veiller à ce que l'accord de cessez-le-feu soit "mis en œuvre dans son intégralité", ont déclaré Joe Biden et Emmanuel Macron dans un communiqué commun.

Des bombardements jusqu'au bout. L'annonce de l'accord est intervenue après qu'Israël a pilonné mardi le centre de Beyrouth, et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, comme jamais. Moins d'une heure avant l'entrée en vigueur de l'accord, au moins deux frappes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, peu après des appels à évacuer une zone au centre de la capitale libanaise et une autre dans sa banlieue sud par l'armée israélienne.

Près de 4 000 morts au Liban. Selon les autorités libanaises, au moins 3 823 personnes ont été tuées au Liban au total depuis octobre 2023, dont la plupart ces dernières semaines. Les hostilités y ont déplacé quelque 900 000 personnes, selon l'ONU. Côté israélien, 82 militaires et 47 civils ont été tués en 13 mois, dans les affrontements avec le Hezbollah, selon les autorités.