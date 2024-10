Direct Guerre au Proche-Orient : la Syrie fait état de frappes israéliennes à Damas et près de Homs

#PROCHE_ORIENT L'agence officielle syrienne Sana affirme qu'une frappe israélienne a touché cette nuit un "immeuble d'habitation" du quartier de Kafar Sousah à Damas, la capitale du pays. "Vers 03h40 [heure locale], l'ennemi israélien a lancé une attaque aérienne depuis le Golan syrien occupé et depuis le nord du Liban qui a visé deux sites dans le quartier de Kafar Sousah à Damas et un site militaire près de Homs", a écrit l'agence. "Un soldat" a été tué et "sept autres blessés", a-t-elle ajouté.