Direct Guerre au Proche-Orient : la Défense civile annonce 19 morts dans des frappes israéliennes nocturnes sur la bande de Gaza

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi 23 novembre au matin la mort de 19 personnes, dont des enfants, tuées dans des frappes et tirs nocturnes israéliens en plusieurs endroits du territoire palestinien. Le porte-parole Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que "19 Palestiniens ont été tués et plus de 40 autres blessés dans trois massacres provoqués par des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza entre minuit et ce matin" ainsi que dans des tirs de char à Rafah (sud). Suivez notre direct.

Un immeuble visé au cœur de Beyrouth. Le ministère libanais de la Santé a fait état d'au moins quatre morts et 23 blessés dans une frappe israélienne qui a visé à l'aube un immeuble dans le cœur de la capitale libanaise Beyrouth. Les secouristes continuent de déblayer les décombres à la recherche d'autres victimes ou d'éventuels survivants, selon la même source. "La capitale Beyrouth s'est réveillée sur un massacre terrifiant, l'aviation israélienne ayant complètement détruit un immeuble résidentiel de huit étages à l'aide de cinq missiles, rue Maamoun, dans le quartier de Basta", a indiqué l'Agence nationale d'information (ANI) libanaise.

Les hôpitaux de Gaza en danger faute de carburant. Les hôpitaux de la bande de Gaza vont cesser ou réduire leurs activités dans les 48 heures faute de carburant, a averti vendredi le ministère de la Santé du Hamas dans le territoire palestinien frappé par une grave crise humanitaire et où l'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements.

Les mandats d'arrêt de la CPI au menu du G7. Les ministres des Affaires étrangères du G7, qui se réunissent lundi et mardi près de Rome, discuteront des mandats d'arrêts lancés par la Cour pénale internationale (CPI), notamment contre Benyamin Nétanyahou et Mohammed Deif, a annoncé vendredi la Première ministre italienne Giorgia Meloni.