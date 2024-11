Direct Guerre au Proche-Orient : l'interception d'un missile tiré du Yémen provoque des incendies près de Jérusalem, selon Israël

#PROCHE_ORIENT Pour la députée LFI Danièle Obono, le match France-Israël prévu jeudi au Stade de France "ne devrait pas avoir lieu" car, selon eIle, "Israël devrait être exclue de l'ensemble des compétitions internationales, comme l'est la Russie du fait de son agression de l'Ukraine". "On ne peut pas appliquer une attitude à géométrie variable. On parle d'un plausible génocide", insiste-t-elle sur franceinfo. #FOOT

(FRANCEINFO)