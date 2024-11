Direct Guerre au Proche-Orient : Israël lance de nouvelles frappes sur la banlieue de Beyrouth

La banlieue de Beyrouth continue de trembler. L'armée israélienne bombarde à nouveau le sud de la capitale libanaise, dimanche 17 novembre. L'agence nationale d'information libanaise Ani a fait état d'une frappe "très violente" menée par "l'ennemi" sur le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud.

Le porte-parole de l'armée israélienne avait précédemment appelé les habitants de certains immeubles quartier à évacuer avant les frappes, dans une publication sur X. Il a également averti les habitants de plusieurs bâtiments des quartiers de Hadath, Bourj Al Barajina et Chiyah, dans une autre publication, qui précède généralement des bombardements. Suivez notre direct.

La Défense civile palestinienne à Gaza a annoncé la mort de 20 personnes, dont quatre femmes et trois enfants. La frappe la plus meurtrière, qui a fait dix morts, visait une maison dans le camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le centre de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile. Au moins une femme a péri et dix personnes ont été blessées dans une frappe séparée contre une autre maison du camp, et cinq autres ont été tuées et 11 blessées par un "missile lancé par un drone israélien ce matin dans l'est de Rafah", dans le sud du territoire palestinien, selon la même source.

Trois suspects arrêtés après deux tirs de fusées éclairantes près du domicile de Benyamin Nétanyahou. Le Premier ministre israélien n'était pas présent sur place, ont précisé la police et le service de sécurité intérieure. La justice a interdit toute publication d'information sur l'identité des suspects ou l'enquête, pour une durée d'un mois.