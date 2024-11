Direct Guerre au Proche-Orient : des nouvelles frappes israéliennes visent Beyrouth en pleins efforts américains en vue d'un cessez-le-feu

De fortes explosions ont retenti et d'épaisses volutes de fumée se sont ensuite élevées de la banlieue sud de Beyrouth. Cette zone de la capitale, considérée comme le fief du Hezbollah pro iranien, a de nouveau été visée vendredi 1er novembre par des raids aériens israéliens. L'agence nationale libanaise (ANI) a fait état d'au moins 10 frappes. Elles "ont provoqué des destructions massives dans les zones visées et des dizaines de bâtiments ont été rasés", a rapporté l'agence, faisant état également de départs d'incendies. Suivez notre direct.

Des discussions sur un cadre de trêve porté par les Etats-Unis. Les émissaires américains Amos Hochstein et Brett McGurk sont à Jérusalem afin de trouver une issue à plus d'un mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste libanais. Selon des médias israéliens citant des sources gouvernementales, leur plan prévoit un retrait du Hezbollah du sud du Liban, frontalier du nord d'Israël, ainsi que le retrait de l'armée israélienne de cette région, dont le contrôle reviendrait à l'armée libanaise et aux Casques bleus de l'ONU. Le Liban endosserait la responsabilité d'empêcher le Hezbollah de se réarmer et Israël conserverait son droit à se défendre dans le respect du droit international, selon ce document.

Des frappes jeudi au Liban. Jeudi, six secouristes affiliés au Hezbollah et son allié Amal ont été tués dans des raids israéliens dans le sud du Liban, selon les autorités libanaises. Des bombardements ont notamment visé les environs de Tyr, dans le Sud, et de Baalbeck, dans l'Est. Israël affirme vouloir neutraliser le Hezbollah dans le sud du Liban pour permettre le retour de quelque 60 000 habitants du nord de son territoire déplacés par les tirs de roquettes incessants depuis le début de la guerre à Gaza. Dans le nord d'Israël jeudi, des tirs de roquettes depuis le Liban ont encore fait sept morts, selon les autorités locales dont quatre travailleurs agricoles étrangers à Metoula. La Thaïlande a fait ensuite état de la mort de quatre ressortissants dans cette ville frontalière.

Antony Blinken demande la reprise de la vaccination contre la polio à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine a exhorté jeudi Israël à permettre la reprise de la campagne de vaccination contre la polio dans la bande de Gaza, interrompue après des bombardements intensifs sur le nord du pays. "Il est urgent que cela se fasse dans les jours qui viennent, et nous nous tournons vers Israël pour faciliter cette action", a déclaré Antony Blinken. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une campagne de vaccination dans l'enclave palestinienne assiégée le 1er septembre, après la confirmation du premier cas de polio depuis 25 ans.