Direct Guerre au Proche-Orient : des frappes font au moins 14 morts à Gaza, Israël déplore quatre soldats tués "au combat"

Le bilan s'alourdit chaque jour à Gaza. Les secours de l'enclave palestinienne ont fait état d'"au moins 14 personnes (...) tuées", mardi 12 novembre, au petit matin, "après plusieurs frappes" israéliennes. Des "dizaines" d'autres ont été blessées, selon la Défense civile. L'armée israélienne, elle, a annoncé la mort de quatre soldats, "tombés au combat" la veille dans le nord de la bande de Gaza. Suivez notre direct.

Des cibles liées à l'Iran frappées en Syrie par les Etats-Unis. Les forces américaines ont mené des frappes, lundi, contre neuf cibles liées à des groupes soutenus par l'Iran en Syrie, en réponse aux attaques contre les troupes de Washington dans le pays, a annoncé le Pentagone. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes ont tué quatre membres de groupes liés à l'Iran.

Le Hamas presse les pays arabes et musulmans. Le mouvement islamiste palestinien a exhorté, lundi soir, les pays arabes et musulmans à déployer "des efforts immédiats" et "des solutions pratiques" pour "forcer" Israël "à cesser son agression et son génocide" à Gaza. Les dirigeants des pays arabes et musulmans, réunis lundi en Arabie saoudite, ont appelé Israël à se retirer totalement des territoires arabes qu'il occupe pour parvenir à une paix "globale" au Moyen-Orient.

Israël se divise sur un cessez-le-feu au Liban. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a évoqué, lundi, "certains progrès" en vue d'un cessez-le-feu au Liban, une perspective que son collègue à la Défense, Israël Katz, a, un peu plus tard, jugé exclue avant la capitulation du mouvement islamiste Hezbollah.