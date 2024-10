Direct Guerre au Proche-Orient : Benyamin Nétanyahou menace le Liban de "destructions comme à Gaza", Paris dénonce une "provocation"

Il est 6 heures passées de quelques minutes, voici le premier point sur l'actualité de la journée :

• #METEO Trente départements sont placés en vigilance orange, dont 23 pour "pluie-inondation" entre l'ouest et les Ardennes, cinq pour "crues" et quatre pour "vent" à cause du passage de la dépression Kirk.

• #OURAGAN_MILTON Les autorités américaines multiplient les appels à évacuer avant l'arrivée en Floride de l'ouragan Milton, qui doit toucher terre ce soir. Selon Joe Biden, il pourrait être "la pire tempête" à frapper cette péninsule "en un siècle".