Direct Guerre au Proche-Orient : au moins six morts dans une frappe au sud de Beyrouth, Israël lance un nouvel appel à évacuer

#PROCHE_ORIENT Une manifestation pro-Palestine sera organisée aujourd'hui à Paris, rapporte France Bleu Paris . Ce rassemblement a été autorisé par la préfecture de police. La marche partira à 18 heures de la gare Saint-Lazare pour rejoindre la place de la République. Ses organisateurs dénoncent la tenue d'un gala "Israël is Forever" tout à l'heure, lui reprochant d'être une "injure au droit international" alors qu'Israël "poursuit depuis plus d'un an une guerre totale contre le peuple palestinien à Gaza et aussi en Cisjordanie".