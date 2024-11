Direct Guerre au Proche-Orient : au moins 20 morts dans un raid israélien sur un immeuble au sud de Beyrouth

Alors que le gouvernement israélien est secoué par le limogeage du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, les frappes se poursuivent sur le terrain. Au moins 20 personnes ont été tuées mardi 4 novembre dans une frappe israélienne visant un immeuble d'habitation au sud de Beyrouth, la capitale libanaise, a annoncé le ministère de la Santé. Il s'agit de la deuxième frappe israélienne, mardi, contre cette région située en dehors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, contre qui Israël est entré en guerre le 23 septembre. Suivez la situation dans notre direct.

Limogeage surprise de Yoav Gallant. "En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense" mais "ces derniers mois, cette confiance s'est érodée", a écrit le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou dans une lettre adressée à Yoav Gallant. "La dernière chose dont l'Etat d'Israël ait besoin en ce moment est un bouleversement et une rupture en plein milieu de la guerre", a mis en garde le président israélien Isaac Herzog. Israël Katz a hérité du poste de ministre de la Défense.

Des milliers de personnes manifestent à Tel-Aviv. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés à Tel-Aviv mardi soir pour manifester contre le limogeage de Yoav Gallant, et pour demander à son successeur, Israël Katz, de donner la priorité à un accord sur le retour des otages encore détenus à Gaza.

Israël doit assurer le retour des otages "tant qu'ils sont en vie", souligne le ministre limogé. "Notre devoir moral et éthique est de ramener (...) ceux kidnappés par le Hamas. Nous devons le faire aussi vite que possible et et tant qu'il sont en vie", a déclaré Yoav Gallant, lors d'un discours télévisé, après son limogeage.