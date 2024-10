Direct Guerre au Proche-Orient : après la mort de Yahya Sinouar, le Hamas est "vivant et le restera", assure le guide suprême iranien

Le Hamas est "vivant et le restera". La mort de son chef Yahya Sinouar, tué lors d'une opération militaire israélienne, "est certes douloureuse pour le front de la résistance" face à Israël, "mais il ne s'arrêtera pas du tout avec [son] martyre", a affirmé, samedi 19 octobre, le guide suprême iranien Ali Khamenei. Yahya Sinouar "s'est tenu avec une détermination inébranlable contre l'ennemi cruel et agresseur et l'a giflé avec tact et courage", s'est épanché l'ayatollah. Suivez notre direct.

Réunion au sommet pour le G7. Les ministres de la Défense du groupe des sept pays les plus développés se réunissent samedi à Naples (Italie), sur fond d'escalade au Proche-Orient. L'Italie, qui assure la présidence tournante du G7, a inscrit à l'ordre du jour de cette réunion d'une journée la crise au Proche-Orient, la guerre en Ukraine et la situation sécuritaire dans la région Asie-Pacifique.

Le Hamas déplore 33 morts de plus dans la bande de Gaza. La Défense civile du territoire palestinien a annoncé samedi qu'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de la Gaza, avait également fait "des dizaines de blessés". Interrogée par l'AFP sur d'éventuelles frappes qu'elle aurait menées dans la soirée sur cette zone, l'armée israélienne a répondu être "en train de vérifier".

Une tribune pour un cessez-le-feu. Plus de 1 000 Israéliens ou Franco-Israéliens, dont des sociologues, des universitaires, ou des artistes, ont signé une tribune, publiée vendredi dans Libération, pour appeler la communauté internationale "à intervenir immédiatement en appliquant contre Israël toute sanction possible afin d’obtenir un cessez-le-feu immédiat entre Israël et ses voisins".