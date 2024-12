Cessez-le-feu au Liban : l'épuisement des habitants face aux nouveaux bombardements

Lundi 2 décembre, le cessez-le-feu entre le Liban et Israël semble vaciller. Des frappes ont notamment eu lieu dans le sud-Liban, laissant les habitants démunis.

Au Liban, le cessez-le-feu avec Israël est bien fragile. En témoignent des frappes israéliennes sur le sud du pays, et un lance-roquettes visé par les forces de l'État hébreu. Dans la soirée du lundi 2 décembre, le Hezbollah pro iranien a visé à son tour Israël avec deux roquettes, qui n'ont pas fait de blessés.

"On est très surpris qu'il y ait encore des bombardements"

Samar El Sahili, enseignante à Nabatieh (Liban), avait trouvé refuge en France. Elle est rentrée chez elle dimanche 1er décembre, découvrant une ville durement bombardée durant les deux derniers mois. Elle dit son désespoir après qu'un drone israélien a de nouveau frappé lundi après-midi : "On n'a plus envie de parler ni de cessez-le-feu, ni de guerre, nous sommes plus que fatigués", témoigne-t-elle au beau milieu des ruines. Son voisin croyait aussi au cessez-le-feu : "On est tous revenus pour réparer nos maisons (...), on est très surpris qu'il y ait encore des bombardements", déplore-t-il dans une pièce dévastée. Le Liban et Israël dénoncent une violation de la trêve.

