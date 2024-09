Guerre au Proche-Orient : qui sont les victimes des explosions de bipeurs et de talkies-walkies au Liban ?

Cette vague meurtrière d'explosions a fait, selon le dernier bilan, 37 morts et près de 3 000 blessés dans les rangs du Hezbollah et au sein de la population civile, exacerbant les craintes d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient.

Des dizaines de morts et des milliers de blessés. Mardi 17 septembre, des explosions simultanées de bipeurs, un système de radiomessagerie utilisé par le Hezbollah libanais, se sont produites dans ses bastions, en banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban. Douze personnes sont mortes et des centaines ont été blessées, selon le ministère de la Santé libanais. Le lendemain, une deuxième vague d'explosions visant cette fois des talkies-walkies a fait au moins 25 morts, toujours d'après le ministère, portant à 37 morts et 2 931 blessés le nombre de victimes sur deux jours. Selon le ministre de la Santé libanais, la plupart des victimes ont été blessées "au visage, à la main, au ventre et même aux yeux".

Des membres du Hezbollah et l'ambassadeur d'Iran

Les victimes sont, en majorité, des hommes militants du Hezbollah qui portaient les bipeurs ou les talkies-walkies, cibles des explosions. Peu de données ont filtré sur qui ils étaient précisément. Les informations sur leurs identités ont été diffusées au fur et à mesure que les corps étaient identifiés, a rapporté le ministre de la Santé du Liban, Firass Abiad. Plusieurs funérailles ont eu lieu jeudi à Beyrouth et ses environs.

Quatorze membres du Hezbollah en Syrie, selon une ONG, comptent parmi les blessés. L'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, a aussi été blessé dans l'explosion d'un bipeur, a annoncé la télévision iranienne.

Des victimes collatérales

Selon les autorités libanaises, parmi les morts, figure le fils d'un député du Hezbollah. Le fils d'un autre député est également blessé, tout comme les enfants d'un haut responsable de sécurité du mouvement islamiste libanais, affirme une source proche du Hezbollah à l'AFP, une information que les autorités libanaises n'ont pas commentée. Plusieurs blessés sont soignés en Syrie et d'autres ont été évacués vers l'Iran, a précisé Firass Abiad. Ce dernier a également signalé, mercredi, que quatre professionnels de la santé travaillant dans des "hôpitaux privés de la banlieue sud de Beyrouth" sont morts.

Deux enfants de 9 et 11 ans tués

Fatima Abdullah, une fillette de 9 ans, a été touchée par l'explosion du bipeur de son père. "Fatima était dans la cuisine mardi lorsqu'un bipeur posé sur la table a commencé à sonner. Elle a ramassé l'appareil pour l'apporter à son père et le tenait lorsqu'il a explosé, lui mutilant le visage et quittant la pièce couverte de sang", a déclaré l'une de ses tantes au New York Times.

Des journalistes du quotidien américain se sont rendus, mercredi, aux funérailles de la petite fille, qui ont eu lieu dans la vallée de la Bekaa au Liban, une zone rurale située à la frontière avec la Syrie et connue pour être un bastion du Hezbollah. "La plupart des personnes en deuil étaient des camarades d'école de Fatima, leurs visages déformés par le chagrin et le choc face à la mort violente d'une personne si jeune", décrit le New York Times. La tante de la fillette interrogée rapporte qu'elle "revenait tout juste" de l'école, au moment de l'attaque.

Le ministre de la Santé libanais, cité par le quotidien américain, a également annoncé la mort d'un deuxième enfant des suites de ses blessures, mercredi. Selon le Hezbollah, il se prénomme Bilal Kanj et est âgé de 11 ans.