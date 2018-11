Une rue de Londres brièvement rebaptisée Khashoggi, un mois après son meurtre

Une rue de Londres longeant l'ambassade d'Arabie saoudite a brièvement été rebaptisée Khashoggi par Amnesty International, vendredi 2 novembre, à 13h14, l'heure exacte où le journaliste saoudien est entré dans le consulat de son pays en Turquie avant d'y être tué il y a un mois. "Cela fait un mois que Jamal a été tué", explique à l'AFP Kristyan Benedict, un militant de l'ONG de défense des droits de l'homme. Il ajoute : "C'est une action rapide pour montrer notre solidarité avec les amis de Jamal et sa famille."

