Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi "semble bien" être mort, affirme Donald Trump

Jamal Khashoggi "semble bien" être mort, a déclaré le président américain Donald Trump, jeudi 18 octobre à la base aérienne Andrews Air Force. "C'est très triste", a-t-il ajouté en répondant à un reporter qui l'interrogeait sur le sort du du journaliste saoudien disparu le 2 octobre dernier au consulat saoudien d'Istanbul (Turquie). Le président américain dit attendre les conclusions de trois enquêtes différentes, sans préciser lesquelles, mais il estime que les conséquences "devront être très, très sévères" si l'implication des autorités saoudiennes est confirmée.

NEW: Pres. Trump says "it certainly looks" as though journalist Jamal Khashoggi is dead, adding consequences "will have to be very severe."



"It's bad, bad stuff," he says. https://t.co/Nd46rGx73g pic.twitter.com/yoyp3Tzusd