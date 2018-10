Affaire Khashoggi : qu'est-il arrivé à ce journaliste saoudien dont le cas inquiète Trump et Macron ?

L'affaire fait du bruit et inquiète Washington et Paris. Jamal Kaghoggi, journaliste saoudien du Washington Post, a disparu à Istanbul (Turquie) après être entré au consulat d'Arabie Saoudite. Les images de surveillance vidéo le montrent pénétrer dans le bâtiment le 2 octobre, et ne jamais en ressortir. A-t-il été enlevé ou tué par des agents des services de renseignements saoudiens ?

Macron demande "toute la vérité"

D'autres images montrent quinze hommes arriver en Turquie en jet privé, avant d'aller en van noir au consulat et en repartir quelques heures plus tard, et s'envoler dans la soirée vers Riyad. La presse turque, qui a publié leurs photos, indique qu'il s'agirait de membres des services de sécurité saoudiens. "La France demande instamment à ce que tout soit mis en œuvre pour qu'on ait toute la vérité", a insisté Emmanuel Macron/ Donald Trump s'est dit de son côté inquiet. Jamal Kashoggi critique régulièrement le prince Mohammed ben Salmane, l'homme fort du royaume wahhabite.

