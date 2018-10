Affaire Khashoggi : l'étau se resserre sur l'Arabie-Saoudite

C'est du jamais vu dans une enceinte diplomatique. Le consulat d'Arabie-Saoudite à Istanbul (Turquie) a été l'objet d'une perquisition durant huit heures. Les policiers turcs ont alors quitté les lieux avec plusieurs échantillons prélevés, alors que les scénarios les plus macabres circulent concernant le sort réservé au journaliste saoudien du Washington Post Jamal Khashoggi. Ce dernier n'a pas été revu depuis son entrée au consulat le 2 octobre dernier.

Un commando dont les membres seraient proches du prince

Selon plusieurs médias américains et turcs, il aurait été torturé, exécuté et démembré par un commando venu de Riyad (Arabie-Saoudite). Une équipe soupçonnée d'être ce commando a été filmée par des caméras de surveillance. Selon des sources, au moins neuf des ses hommes seraient des proches du prince héritier Mohamed Ben Salman. Des indices de plus en plus embarrassants pour le prince dit réformateur.

