Affaire Khashoggi : "Absurde que le prince de l'Arabie saoudite ait ordonné cet assassinat"

"L'assassinat de Jamal Khashoggi, journaliste inconnu en France, suscite une polémique alors qu'il y a une guerre au Yémen qui fait énormément de victimes civiles. C'est étrange", estime la journaliste Christine Ockrent dans le Soir 3 mercredi 24 octobre.

"Erdogan a joué une partie très subtile. Le malheureux Khashoggi a disparu le 2 octobre et le président turc a compris qu'en distillant des bribes d'informations sur cette mort sans fournir la moindre preuve, il pouvait de cette façon humilier le jeune prince saoudien Mohammed ben Salman qui lui dispute le leadership du monde sunnite", décrypte l'auteure du livre Le prince mystère de l'Arabie, Mohammed ben Salman, les mirages d'un pouvoir absolu.

Khashoggi proche d'un rival de MBS

"Jamal Khashoggi est issu d'une grande famille qui avait fait tout son parcours au sein du système. Il était un très proche conseiller d'un prince évincé par Mohammed ben Salman, qui avait été le patron des services secrets saoudiens pendant une vingtaine d'années et ambassadeur à Londres (Royaume-Uni) et Washington (Etats-Unis)", explique-t-elle. "Au départ, le journaliste saoudien approuve les réformes de Mohammed ben Salman puis il trouve que ces méthodes répressives deviennent excessives et se réfugie à Washington où il devient un personnage du paysage médiatique. Il était de plus en plus offensif et s'exprimait depuis le plus grand allié de l'Arabie saoudite", raconte Christine Ockrent.

Selon la journaliste, "des très proches du prince héritier ont participé à ce commando qui a probablement tué Jamal Khashoggi. Que le prince ait ordonné lui-même cet assassinat présumé paraît tellement stupide et absurde que je n'y crois pas". En tout cas, conclut-elle, "l'ampleur prise par l'affaire Khashoggi a sans doute surpris le pouvoir saoudien à Riyad".

Le JT

Les autres sujets du JT