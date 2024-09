Direct Guerre au Proche-Orient : le centre de Beyrouth a été frappé pour la première fois depuis le 7 octobre

Beyrouth frappée au centre. Après un week-end de raids intensifs, Israël a frappé dans le cœur de Beyrouth, lundi 30 septembre, selon une source sécuritaire libanaise. Une première depuis le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hezbollah il y a un an. Cette même source affirme qu'"au moins quatre personnes ont été tuées" dans cette attaque. Le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), une organisation palestinienne laïque de gauche et qualifiée de terroriste par Israël et l'Union européenne, a fait part de la mort de trois de ses membres dans cette frappe. Suivez notre direct.

Des frappes dans la région de Békaa. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans la région de la Békaa, au Liban, lundi avant l'aube. Un porte-parole de la Défense civile précise sur Telegram que "des dizaines de lanceurs et de bâtiments où étaient stockées des armes" ont été attaqués.

Le chef de la diplomatie française à Beyrouth lundi malgré les frappes. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, est arrivé à Beyrouth dimanche soir, premier haut diplomate occidental à se rendre au Liban depuis l'intensification des frappes israéliennes visant le Hezbollah. Il va enchaîner les entretiens, notamment avec Najib Mikati, le Premier ministre, le général Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée, et Nabih Berri, président de l'Assemblée nationale. Il doit aussi rencontrer le Coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban et la Force intérimaire des Nations unies.

Au moins 105 morts au Liban dimanche. Israël a mené dimanche des frappes dans la plaine de la Bekaa et dans le sud de Beyrouth, faisant au total plus de 105 morts, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. En outre, ces dernières 48 heures, 14 secouristes ont trouvé la mort dans les frappes israéliennes, d'après lui. Par ailleurs, un deuxième Français est mort après les bombardements israéliens des derniers jours, a appris franceinfo auprès du ministère des Affaires étrangères.

Plus de 20 terroristes tués vendredi, selon Tsahal. L'armée israélienne a assuré que "plus de 20 autres terroristes" du Hezbollah sont morts dans la frappe aérienne ayant détruit vendredi le QG de l'organisation dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a coûté la vie à son chef, Hassan Nasrallah.