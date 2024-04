Conflit au Proche-Orient : l’efficacité du renseignement américain au service d’Israël

Alors que l’Iran a attaqué Israël, dans la soirée du 13 avril, les services de renseignement avaient anticipé cet assaut, grâce notamment à un vaste réseau de satellites.

Samedi 13 avril, plus de 300 missiles et drones iraniens ont été lancés contre Israël et interceptés dans le ciel. 99% d'entre eux n’atteindront pas leur cible. "La menace iranienne s'est heurtée à la supériorité aérienne et technologique de Tsahal, combinée à une forte coalition", a déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne. Une attaque largement déjouée grâce au renseignement américain. Samedi soir, le président américain, informé de l'offensive à venir, se rend in extremis à la Maison-Blanche pour une réunion d'urgence avec son équipe de sécurité nationale. Les renseignements américains avaient anticipé l'attaque il y a déjà plusieurs jours.

Un budget record

Mais comment expliquer ce succès du renseignement américain ? C’est grâce à de nombreux capteurs satellitaires que les États-Unis peuvent décider de braquer vers l'Iran, comme hier soir, ou vers un autre pays. Hormis les événements qui se déroulent dans des habitations où sous terre, rien ne peut leur échapper. "Les américains voient mieux que les autres parce qu’ils ont des dizaines de satellites de renseignement", explique Vincent Desportes, ancien directeur de l’école de guerre. Le budget de la défense des États-Unis en charge du renseignement américain a atteint pour 2024 un record depuis de 880 milliards de dollars.