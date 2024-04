Attaque de l'Iran contre Israël : à Jérusalem, les Israéliens entre inquiétude et soulagement

Dans l'un des marchés les plus fréquentés de Jérusalem, les Israéliens se font rares, dimanche 14 avril, au lendemain de l'attaque de l'Iran. Si certains sont soulagés par la faiblesse des dégâts, d'autres appellent l'État à une réaction brutale.

Le marché le plus fréquenté de Jérusalem, Mahane Yehuda, est quasi désert, dimanche 14 avril. ""Nuit dramatique", "attaque iranienne", "Israël se défend"... On s'était préparé et on espère que le plus dur est derrière nous", confie un homme qui égrène les Unes des journaux depuis une terrasse du marché. "J'ai été réveillé par les 'boom' puis les sirènes, mais je suis resté au lit. Ma femme est allée dans notre abri et ce matin, on est quand même sortis", raconte un homme.

"J'espère que nous allons leur rentrer dedans"

Yossef Barabi, maraîcher, est rassuré par la protection aérienne qu'est le Dôme de fer. "Merci à tous ceux qui se sont tenus à nos côtés et nous ont aidés, les États-Unis, la Grande-Bretagne et même la Jordanie. Eux, ce n'était pas évident", remarque-t-il.

Attablés, un homme et une femme se disputent pour savoir si Israël doit répondre ou non à cette attaque. "Moi, j'espère que nous allons leur rentrer dedans, vraiment. Je fais confiance à nos politiques pour ça", estime la femme, tandis que son interlocuteur juge qu'"Israël n'a pas besoin de répliquer. Nous sommes déjà en conflit avec suffisamment de pays de la région".