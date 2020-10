Prix Nobel de la paix : un hommage à Paris à la mémoire de Liu Xiaobo, le lauréat oublié

L'annonce du prix Nobel de la paix doit avoir lieu vendredi 9 octobre à Oslo. L'occasion pour certains de rappeler le sort du Chinois Liu Xiaobo, lauréat du prix en 2010, mort dans les prisons chinoises en 2017 pour ses écrits pro-démocratie.

Peu de monde se souvient que Liu Xiaobo a reçu le prix Nobel de la paix, qu'il est mort en prison et qu'il est le second Nobel à ne pas avoir reçu son prix depuis 1936. Et pour cause, explique Marie Holzman, de Solidarité Chine : le régime communiste a tout fait pour effacer son nom. "Liu Xiaobo a été effacé de la Terre. On ne lui a pas accordé de tombe, ses cendres ont été dispersées en mer deux jours après sa mort. Les autorités chinoises sont très vigilantes et luttent contre la mémoire."

Depuis son emprisonnement et sa mort, les caractères chinois qui veulent dire "chaise vide" sont censurés en Chine, tout comme l'image du tableau La chaise de Van Gogh. Cette chaise vide est devenue le symbole de l'emprisonnement de Liu Xiaobo, qui a été empêché de recevoir son prix Nobel en octobre 2010.

Pour ne pas l'oublier, une grande chaise vide a été installée à La Cartoucherie, le théâtre que dirige Ariane Mnouchkine : "Elle inspire une émotion et une curiosité. Les enfants grimpent dessus, tout le temps. Je suis sûre que cela réjouirait Liu Xiaobo !"

Pour les enfants, c'est une chaise géante. Et c'est vrai que cet homme était une sorte de géant intellectuel et de courage.Ariane Mnouchkineà franceinfo

Oeuvre de l'artiste Wang Keping, la chaise vide de Liu Xiaobo sera inaugurée le 10 octobre, dix ans jour pour jour après l'attribution de son prix Nobel.