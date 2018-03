Malala : le retour d'une héroïne

Elle est arrivée à bord d'un hélicoptère militaire. Pour la première fois depuis l'attentat de 2012 qui a failli lui coûter la vie, Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, est revenue à Mingora, dans le nord-est du Pakistan, là où elle a grandi et là où elle a échappé à la mort. Elle apparait souriante au côté de sa famille devant les caméras du monde entier. "Être au Pakistan, c'est extraordinaire. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je n'ai jamais été aussi heureuse", confie-t-elle.

Des avis partagés

Un voyage de quatre jours qui n'avait pas été annoncé et qui se déroule sous très haute sécurité. Engagée, elle a notamment prévu de visiter des écoles. Ce déplacement fait la Une des journaux du pays. Les avis sur la jeune femme sont partagés. Certains se disent "très contents", d'autres disent que c'est eux qui se sont "vraiment battus contre les talibans". L'icône du Pakistan a promis de rentrer au Pakistan une fois ses études au Royaume-Uni terminées.